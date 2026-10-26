आइलैंड कंप्यूटिंग के स्थानीय क्लाउड से दूर होगी स्टार्टअप्स की चिंता

इन चिंताओं को दूर करने के लिए आइलैंड कंप्यूटिंग 2025 में एक ऐसे समाधान के साथ सामने आया है, जिसे खास तौर पर भारत के लिए बनाया गया है।

उनकी क्लाउड सर्विस इस तरह से तैयार की गई है कि वह शुरू से ही भारतीय कानूनों का पालन करती है। इसमें किसी मुश्किल सेटअप की जरूरत नहीं पड़ती।

स्थानीय सुविधाओं का इस्तेमाल करके और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस (SaaS), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साथ ही एजेंटिक वर्कलोड्स पर ध्यान केंद्रित करके वे स्टार्टअप्स को पैसा बचाने और अपने डाटा पर नियंत्रण रखने में सक्षम बनाते हैं। साथ ही सभी जरूरी नियमों का पालन भी सुनिश्चित करते हैं।