डॉलर के मुकाबले एक महीने के मजबूत स्तर पर पहुंचा भारतीय रुपया

हाल ही में हुए नीतिगत बदलावों ने फिलहाल स्थिति को संभालने में मदद की है जैसे, तेल रिफाइनरियों के लिए डॉलर की उपलब्धता बढ़ाई गई और कुछ खास ट्रेड पर नियमों को सख्त किया गया।

जानकारों का मानना है कि रुपये की स्थायी मजबूती के लिए अर्थव्यवस्था की बुनियाद को और मजबूत करना होगा। ब्रेंट क्रूड तेल की कीमतों में करीब 2 फीसदी की गिरावट ने भी रुपये पर कुछ दबाव कम किया है।

हालांकि, FX एडवाइजरी फर्म CR फॉरेक्स के प्रबंध निदेशक अमित पाबरी जैसे विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि अगर, दुनियाभर में कच्चे तेल के दाम फिर से बढ़ते हैं तो रुपया एक बार फिर डगमगा सकता है। उन्होंने कहा, "कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें अभी भी एक बड़ा जोखिम बनी हुई हैं।"