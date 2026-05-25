35 पैसे उछला भारतीय रुपया, 95.35 प्रति डॉलर पर खुला 

एशियाई मुद्राओं में भी बढ़त

भारतीय रुपये के साथ-साथ एशिया की अधिकतर मुद्राओं में भी मजबूती देखी गई है। इसकी मुख्य वजह भी कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट है। दुनिया के अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के फिर से खुलने की उम्मीदों से कच्चे तेल की कीमतें नरम हुई हैं।

थाईलैंड की मुद्रा थाई बात ने इस दौरान सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज की है। साथ ही मलेशियाई रिंगिट और दक्षिण कोरियाई वॉन में भी अच्छी मजबूती देखने को मिली।

हालांकि, बाजार के जानकार अभी भी सतर्कता बरत रहे हैं। अमेरिका की तरफ से ईरान परमाणु समझौते को लेकर आ रही मिली-जुली खबरें फिर से बाजार में उतार-चढ़ाव ला सकती हैं।