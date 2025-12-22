भारतीय रुपये ने सोमवार को बढ़त दर्ज की है

भारतीय रुपये में लगातार दूसरे दिन तेजी आई, जानिए क्या रही वजह

क्या है खबर?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के लगातार हस्तक्षेप के चलते सोमवार (22 दिसंबर) को भारतीय रुपये में लगातार दूसरे सत्र में वृद्धि दर्ज हुई है। 19 दिसंबर को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.65 पर बंद होने के बाद भारतीय मुद्रा 24 पैसे बढ़कर 89.41 पर खुली। पिछले कुछ दिनों में यह रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया था। 17 दिसंबर को डॉलर के मुकाबले रुपये ने गिरने का नया रिकॉर्ड बनाया था, जब यह 91.08 रुपये/डॉलर पर पहुंच गया।