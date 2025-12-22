भारतीय रुपये में लगातार दूसरे दिन तेजी आई, जानिए क्या रही वजह
क्या है खबर?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के लगातार हस्तक्षेप के चलते सोमवार (22 दिसंबर) को भारतीय रुपये में लगातार दूसरे सत्र में वृद्धि दर्ज हुई है। 19 दिसंबर को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.65 पर बंद होने के बाद भारतीय मुद्रा 24 पैसे बढ़कर 89.41 पर खुली। पिछले कुछ दिनों में यह रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया था। 17 दिसंबर को डॉलर के मुकाबले रुपये ने गिरने का नया रिकॉर्ड बनाया था, जब यह 91.08 रुपये/डॉलर पर पहुंच गया।
प्रदर्शन
19 दिसंबर को रुपये के प्रदर्शन में सुधार
19 दिसंबर को रुपये ने जोरदार वापसी करते हुए डॉलर के मुकाबले 90 के स्तर को पार कर लिया और अन्य मुद्राओं से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 2 सप्ताह से अधिक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। ब्लूमबर्ग के अनुसार, रुपये में एक ही दिन में 0.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह एशियाई मुद्राओं में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनकर उभरी। भारतीय मुद्रा डॉलर के मुकाबले 89.65 पर बंद हुई, जो पिछले बंद 90.25 से अधिक है।
कारण
इस कारण रुपये में आई मजबूती
मुद्रा विशेषज्ञों का कहना है कि RBI की ओर से 2 दिनों में किए गए भारी हस्तक्षेप से इस मजबूती को बल मिला है। CR फॉरेक्स एडवाइजर्स के प्रबंध निदेशक अमित पबारी ने कहा, "बहुत कुछ RBI की कार्रवाई और वैश्विक डॉलर की चाल पर निर्भर करेगा। हालांकि, 89.20 एक महत्वपूर्ण स्तर के रूप में उभरा है।" उन्होंने कहा कि अगर, रुपये इससे नीचे रहता है तो भविष्य में 88.50-88.30 के स्तर की ओर बढ़ने का रास्ता खुल सकता है।"