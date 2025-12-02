डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा भारतीय रूपया, जानिए कितनी हुई कीमत
क्या है खबर?
भारतीय रुपये की साख गिरने में नए-नए रिकॉर्ड बना रही है। मंगलवार (2 दिसंबर) को डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा 89.85 के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पहुंच गया। इसने सोमवार (1 दिसंबर) के 89.78 के अपने पिछले रिकॉर्ड निचले स्तर को भी पीछे छोड़ दिया है। आंकड़ों के अनुसार, 3 नवंबर से डॉलर के मुकाबले मुद्रा में एक रुपये से ज्यादा की गिरावट आई है। यह गिरावट दूसरी तिमाही के मजबूत सकल घरेलू उत्पाद (GDP) आंकड़ों के बावजूद आई है।
गिरावट
कितनी आई गिरावट?
अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.70 पर खुला और 89.85 के अपने सर्वकालिक निम्नतम स्तर पर आ गया, जो पिछले बंद भाव से 32 पैसे कम है। इसके बाद रुपये ने मजबूती हासिल की और इसमें थोड़ा सुधार हुआ वर्तमान में रुपये 89.76 पर कारोबार कर रहा है। सोमवार को दिन के कारोबार में रुपया 89.79 के स्तर तक गिरने के बाद डॉलर के मुकाबले 89.53 पर बंद हुआ था।
कारण
इस कारण गिर रहा रुपये
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को रुपये को 90 के स्तर से नीचे गिरने से रोकने के लिए डॉलर बेचने होंगे। कोटक सिक्योरिटीज के अनिंद्य बनर्जी ने कहा कि गिरावट रोकने के लिए अभी तक RBI की ओर से कोई बड़ा हस्तक्षेप नहीं देखा गया है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों में नॉन-डिलीवरेबल फॉरवर्ड (NDF) की बड़ी एक्सपायरी हुई है, जिसे आगे बढ़ाने या कवर करने की जरूरत है।