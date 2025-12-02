डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा भारतीय रूपया, जानिए कितनी हुई कीमत 

डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है

क्या है खबर?

भारतीय रुपये की साख गिरने में नए-नए रिकॉर्ड बना रही है। मंगलवार (2 दिसंबर) को डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा 89.85 के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पहुंच गया। इसने सोमवार (1 दिसंबर) के 89.78 के अपने पिछले रिकॉर्ड निचले स्तर को भी पीछे छोड़ दिया है। आंकड़ों के अनुसार, 3 नवंबर से डॉलर के मुकाबले मुद्रा में एक रुपये से ज्यादा की गिरावट आई है। यह गिरावट दूसरी तिमाही के मजबूत सकल घरेलू उत्पाद (GDP) आंकड़ों के बावजूद आई है।