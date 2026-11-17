मंगलवार (17 नवंबर) को रुपया थोड़ी मजबूती के साथ खुला। भारतीय मुद्रा 93.72 प्रति अमेरिकी डॉलर पर खुली, जो सोमवार (16 नवंबर) के 93.92 के बंद भाव से थोड़ी मजबूत थी। इसमें 20 पैसे की अच्छी-खासी बढ़त देखने को मिली। पूरे सप्ताह के हिसाब से इसमें 0.3 फीसदी की गिरावट रही।

इस दौरान वैश्विक बाजार अमेरिकी महंगाई दर पर नजर रखे हुए थे, जबकि वॉल स्ट्रीट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े नुकसान का असर भी देखने को मिला।

बाजार इस बात की भी प्रबल संभावना जता रहे हैं कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व अपनी मौद्रिक नीति को और सख्त कर सकता है।