डाॅलर के मुकाबले 20 पैसे मजबूत होकर 93.72 पर खुला रुपया
मंगलवार (17 नवंबर) को रुपया थोड़ी मजबूती के साथ खुला। भारतीय मुद्रा 93.72 प्रति अमेरिकी डॉलर पर खुली, जो सोमवार (16 नवंबर) के 93.92 के बंद भाव से थोड़ी मजबूत थी। इसमें 20 पैसे की अच्छी-खासी बढ़त देखने को मिली। पूरे सप्ताह के हिसाब से इसमें 0.3 फीसदी की गिरावट रही।
इस दौरान वैश्विक बाजार अमेरिकी महंगाई दर पर नजर रखे हुए थे, जबकि वॉल स्ट्रीट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े नुकसान का असर भी देखने को मिला।
बाजार इस बात की भी प्रबल संभावना जता रहे हैं कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व अपनी मौद्रिक नीति को और सख्त कर सकता है।
विदेशी निवेश दे रहा रुपये को मजबूती
इस नवंबर में भारतीय शेयरों में करीब 10 अरब डॉलर (करीब 950 अरब रुपये) का विदेशी निवेश आया है। इससे विदेशी पूंजी की निकासी के बाद रुपये को काफी मजबूती मिली है।
हालांकि, स्थिति पूरी तरह आसान नहीं है। रुपया एक दिन पहले ही 93.92 तक लुढ़क गया था और पूरे सप्ताह इसमें थोड़ी नरमी देखी गई है।
निवेशक अब ब्याज दरों पर फेड प्रमुख केविन वॉर्श की टिप्पणियों का इंतजार कर रहे हैं, वहीं अप्रत्याशित तेल कीमतें लगातार मुद्रा बाजारों में अस्थिरता पैदा कर रही हैं।