डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया मजबूत हाेकर 94.21 पर खुला

पूरे एशिया में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अलग-अलग देशों की मुद्राओं में मिला-जुला कारोबार देखने को मिला। इंडोनेशियाई रुपिया में सबसे ज्यादा मजबूती आई, वहीं मलेशियाई रिंगिट और थाईलैंड के बाट में भी थोड़ा उछाल देखा गया।

दूसरी तरफ, ताइवान का डॉलर गिर गया और फिलीपींस का पेसो और जापानी येन भी हल्के से कमजोर हुए। ये सारी हलचल अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अधिकारियों की कड़ी टिप्पणियों और अक्टूबर के महंगाई के बढ़े हुए आंकड़ों के बाद हुई। इन दोनों बातों से संकेत मिल रहा था कि ब्याज दरें अभी कुछ समय तक ऊंची बनी रह सकती हैं।