अमेरिकी महंगाई घटने से रुपये को मिली राहत, कच्चे तेल ने बढ़ाई मुसीबत

अमेरिकी महंगाई कम होने से रुपये को राहत तो मिली है, लेकिन कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं।

तेल इस समय 86 डालर (करीब 8,100 रुपये) प्रति बैरल के आस-पास बना हुआ है। इसके महंगा होने से भारतीय आयातकों को इसे खरीदने के लिए ज्यादा डालर चाहिए होंगे। डालर की मांग बढ़ने से रुपये पर और कमजोरी का दबाव बढ़ सकता है।

CR फॉरेक्स एडवाइजर्स के प्रबंध निदेशक अमित पाबारी का कहना है कि आने वाले दिनों में डालर-रुपये की इस जोड़ी पर ऊपर की ओर और दबाव बन सकता है।