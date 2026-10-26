डाॅलर के मुकाबले रुपया मामूली गिरावट के साथ 94.93 पर खुला
बिज़नेस
सोमवार (26 अक्टूबर) को भारतीय रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ 94.93 पर खुला। शुक्रवार (23 अक्टूबर) को यह 94.94 पर बंद हुआ था, यानि इसमें एक पैसे की गिरावट आई है।
कच्चे तेल की कीमतें 114.75 डॉलर (करीब 10,000 रुपये) प्रति बैरल के आस-पास बनी हुई थीं और डॉलर इंडेक्स 101.62 पर टिका था। इस दौरान निर्यातकों ने डॉलर के भाव चढ़ने पर उसे बेचा, वहीं आयातकों ने अपने खर्चों को संभालने के लिए सस्ता हेजिंग का इस्तेमाल किया।
एशियाई मुद्राओं का मिला-जुला प्रदर्शन
एशिया के बाजारों में मुद्राओं का मिला-जुला प्रदर्शन देखने को मिला। फिलीपीन पेसो को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ (0.26 फीसदी गिरावट), वहीं इंडोनेशिया का रुपिया भी थोड़ा फिसला।
दूसरी तरफ, दक्षिण कोरियाई वॉन और जापानी येन में हल्की तेजी दिखी। चीन का रेनमिनबी, मलेशिया का रिंगिट और सिंगापुर का डॉलर भी थोड़े फायदे में रहे।