रुपया 24 पैसे की मजबूती के साथ डॉलर के मुकाबले 94.66 पर खुला

हाल ही में मिली इस मजबूती के बावजूद रुपया 94.50-94.70 के स्तर पर अटक सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी डॉलर अब भी मजबूत बना हुआ है और दूसरी एशियाई मुद्राएं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हैं।

भारत अपनी जरूरत का करीब 90 फीसदी तेल आयात करता है, ऐसे में कच्चा तेल सस्ता होने से उसके खर्चों में कमी आती है, लेकिन बाजार का माहौल, एशियाई शेयर बाजारों की कमजोरी और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कदमों से अल्पकालिक तौर पर हालात बदल सकते हैं।

वैश्विक घटनाओं और कच्चे तेल की कीमतों पर नजर रखनी होगी। अगर, रुपया अपनी मौजूदा सीमा (94.50-94.70 प्रतिरोध क्षेत्र) से बाहर निकलता है तो आगे कुछ दिलचस्प बदलाव देखने को मिल सकते हैं।