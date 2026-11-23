डॉलर के मुकाबले 23 पैसे कमजोर होकर 92.85 पर पहुंचा रुपया
लेखन दिनेश चंद शर्मा
सोमवार (23 नवंबर) को शुरुआती कारोबार में घरेलू शेयर बाजारों में बिकवाली के रुझान के चलते रुपया काफी उतार-चढ़ाव के साथ 23 पैसे गिरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 92.85 पर आ गया।
5 दिनों की बढ़त के बाद रुपया अपनी चाल खो बैठा क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में बड़ी गिरावट देखने को मिली।
भले ही शुरुआती दौर में कच्चे तेल की कम कीमतों से थोड़ी मदद मिली, लेकिन आखिर में मजबूत अमेरिकी डॉलर ने रुपये पर दबाव बढ़ा दिया।
विदेशी मुद्रा भंडार में आई गिरावट
इसके अलावा, 13 नवंबर को खत्म हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से गिरा।
यह 14.205 अरब डॉलर (करीब 1,300 अरब रुपये) कम होकर कुल 705.342 अरब डॉलर (करीब 65,000 अरब रुपये) पर पहुंच गया।
भंडार में आई यह गिरावट देश के विदेशी मुद्रा भंडार में हुई कमी को दिखाती है।