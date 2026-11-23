सोमवार (23 नवंबर) को शुरुआती कारोबार में घरेलू शेयर बाजारों में बिकवाली के रुझान के चलते रुपया काफी उतार-चढ़ाव के साथ 23 पैसे गिरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 92.85 पर आ गया।

5 दिनों की बढ़त के बाद रुपया अपनी चाल खो बैठा क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में बड़ी गिरावट देखने को मिली।

भले ही शुरुआती दौर में कच्चे तेल की कम कीमतों से थोड़ी मदद मिली, लेकिन आखिर में मजबूत अमेरिकी डॉलर ने रुपये पर दबाव बढ़ा दिया।