भारतीय खुदरा विक्रेता ग्राहकों को समझने में ले रहे AI की मदद बिज़नेस Jul 04, 2026

भारतीय खुदरा विक्रेता अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से अपनी दुकानदारी को और भी स्मार्ट बना रहे हैं। वे ग्राहकों की पसंद जानने और बिक्री में होने वाले नुकसान को घटाने के लिए स्मार्ट कैमरे, आवाज पहचानने वाली तकनीक (स्पीच रिकग्निशन) और सामान का पहले से अंदाजा लगाने वाली इंवेट्री जैसी तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं।

एनवीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनियाभर के लगभग 10 में से 9 खुदरा विक्रेता पहले से ही AI का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। यही नहीं, लगभग सभी विक्रेता जल्द ही इसमें और ज्यादा निवेश करने की योजना बना रहे हैं।