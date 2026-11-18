भारतीय रेलवे RAC टिकट सुविधा खत्म कर सकता है

भारतीय रेलवे खत्म कर सकता है RAC टिकट सुविधा, जानिए क्या है वजह

क्या है खबर?

भारतीय रेलवे रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन (RAC) सुविधा को खत्म कर सकता है। रेलवे के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का तर्क है कि टिकट चेकिंग प्रक्रिया में तकनीकी सुधारों के बाद अब इस व्यवस्था की कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। RAC व्यवस्था के तहत 2 यात्री एक ही बर्थ साझा करते हैं, जबकि दोनों को पूरा किराया देना पड़ता है। इस व्यवस्था की आलोचना भी होती रही है क्योंकि यात्रियों को बर्थ साझा करने के बावजूद पूरा किराया देना पड़ता है।