अगले सप्ताह 7 कंपनियां ला रहीं IPO, जानिए कब खुलेंगे 

कंपनियां

ये कंपिनयां ला रहीं IPO

श्रीजी शिपिंग ग्लोबल IPO 19 अगस्त को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 21 अगस्त को बंद होगा। इसका मूल्य बैंड 240 से 252 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। जेम एरोमैटिक्स भी इस अवधि में सार्वजनिक होने जा रही है और इसके IPO का मूल्य बैंड 309 से 325 रुपये प्रति शेयर के बीच निर्धारित किया है। इसके अलावा विक्रम सोलर और पटेल रिटेल का निर्गम मंगलवार को आएगा, जिनका मूल्य बैंड 315-332 और 237-255 रुपये/शेयर के बीच है।