अगले सप्ताह 7 कंपनियां ला रहीं IPO, जानिए कब खुलेंगे
क्या है खबर?
आप शेयर बाजार में निवेश की योजना बना रहे हैं तो अगले सप्ताह कई कंपनियां आपको कमाई का मौका देने जा रही हैं। प्राथमिक बाजार में तेजी के बीच सोमवार से शुरू होने वाले कारोबारी सप्ताह में 7 आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाले हैं, जिनमें से 5 मुख्य बाजार में और 2 लघु और मध्यम उद्योग (SME) क्षेत्र में हैं। इसके अलावा बाजार में 7 नए IPO सूचीबद्ध भी किए जाएंगे।
कंपनियां
ये कंपिनयां ला रहीं IPO
श्रीजी शिपिंग ग्लोबल IPO 19 अगस्त को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 21 अगस्त को बंद होगा। इसका मूल्य बैंड 240 से 252 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। जेम एरोमैटिक्स भी इस अवधि में सार्वजनिक होने जा रही है और इसके IPO का मूल्य बैंड 309 से 325 रुपये प्रति शेयर के बीच निर्धारित किया है। इसके अलावा विक्रम सोलर और पटेल रिटेल का निर्गम मंगलवार को आएगा, जिनका मूल्य बैंड 315-332 और 237-255 रुपये/शेयर के बीच है।
लिस्टिंग
ये कंपनियां होंगी बाजार में सूचीबद्ध
मंगल इलेक्ट्रिकल का IPO 20 अगस्त को, स्टूडियो LSD का 18 अगस्त को और LGT बिजनेस का 19 अगस्त को खुलेगा। इनका मूल्य बैंड क्रमश: 533-561, 51-54 और 107 रुपये प्रति शेयर है। इनके अलावा अगले सप्ताह 18 अगस्त को स्टार इमेजिंग, मेडिस्टेप हेल्थकेयर और ANB मेटल कास्ट का IPO सूचीबद्ध होगा। साथ ही ब्लूस्टोन ज्वेलरी और आईकोडेक्स पब्लिशिंग सॉल्यूशंस 19 अगस्त को, रीगल रिसोर्सेज और महेंद्र रियल्टर्स 20 अगस्त को शेयर बाजार में लिस्टेड होंगी।