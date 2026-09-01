जेट फ्यूल के दाम बढ़ने से हवाई सफर महंगा होने की आशंका

दुनियाभर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। इसका मुख्य कारण अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव है, जिससे होर्मुज जलडमरूमध्य से आपूर्ति में दिक्कत आ सकती है।

ब्रेंट क्रूड ऑयल का दाम अब 90 डॉलर (करीब 8,550 रुपये) प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है, वहीं WTI क्रूड 86 डॉलर (करीब 8,150 रुपये) प्रति बैरल के पार चला गया है।

भारतीय एयरलाइंस के लिए इसका मतलब है कि उनकी लागत बढ़ जाएगी क्योंकि हवाई जहाजों के कुल खर्च का लगभग 35 से 40 प्रतिशत ईंधन पर ही खर्च होता है। हवाई यात्रा की टिकटें भी महंगी हो सकती हैं, लेकिन यह मांग और प्रतिस्पर्धा जैसी बातों पर निर्भर करेगा।