क्यों म्यूचुअल फंड्स सरकारी बॉन्ड बेचकर दूसरी जगह लगा रहे पैसा?

भारतीय म्यूचुअल फंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से करीब 4 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाने के बाद से लगातार सरकारी बॉन्ड बेच रहे हैं।

जुलाई से अब तक उन्होंने महंगाई के चलते ऊंची ब्याज दरों के लंबे समय तक बने रहने की उम्मीद में करीब 4.5 अरब डॉलर (करीब 420 अरब रुपये) के बॉन्ड बेच दिए हैं।