भारतीय IT कंपनियां खर्च घटाने के लिए नहीं कमाई के लिए कर रहीं AI का इस्तेमाल

LTM ने हाल ही में वनटोकन नाम का एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जहां क्लाइंट्स कई AI टूल्स को एक ही सब्सक्रिप्शन में ले सकते हैं। कोफोर्ज का AI लॉन्चपैड एक ऐसा सिस्टम है, जो ग्राहकों को खुद AI टूल्स बनाने, उनमें बदलाव करने और उन्हें लागू करने की सुविधा देता है।

दूसरी तरफ, हेक्सावेयर की जीरो लाइसेंस में महंगे सॉफ्टवेयर लाइसेंस की जगह AI एजेंट्स का इस्तेमाल होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन पहलों से मध्यम आकार की IT कंपनियां बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर पाएंगी और इस उद्योग में हो रहे तेज बदलावों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकेंगी।