लाखों फॉलोअर्स होने के बाद भी क्रिएटर्स को समय पर नहीं मिलता भुगतान

कभी-कभी 90 दिनों तक खिंचने वाली लंबी भुगतान प्रक्रिया का सीधा मतलब यह है कि क्रिएटर्स को अक्सर प्रोडक्शन का सारा खर्च अपनी जेब से करना पड़ता है। इसके बाद उन्हें अपने पैसों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है।

व्हाट्सऐप, ईमेल या डायरेक्ट मैसेज पर होने वाले सौदों में कई बार भुगतान की शर्तें साफ नहीं होतीं, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। मैनेजर्स या कानूनी सलाह न होने के कारण इन छोटे क्रिएटर्स के पास बातचीत करने की ताकत कम होती है और उनके लिए सुरक्षा के उपाय भी बहुत कम होते हैं।