पिछले सप्ताह शेयर बाजार में निवेशकों की पूंजी में 10 लाख करोड़ रुपये का इजाफा

जून तिमाही के मजबूत नतीजों और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FPIs) की लगातार खरीदारी से निवेशकों का भरोसा और भी बढ़ा। कच्चे तेल के कम दाम और मानसून की अच्छी प्रगति ने भी बाजार को सहारा दिया।

IT सेक्टर के लिए दिसंबर, 2023 के बाद यह सबसे बेहतरीन सप्ताह रहा, जहां करीब 7 फीसदी की शानदार बढ़त दर्ज की गई।

रेडिंगटन और केयन्स टेक्नोलॉजी जैसे मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में तो 24 फीसदी तक की तेजी आई। इन सब के चलते केवल एक सप्ताह में ही भारतीय शेयर बाजार का कुल पूंजीकरण 10 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा बढ़ गया।