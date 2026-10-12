कच्चे तेल में नरमी के बीच भारतीय शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 178 अंक उछला
बिज़नेस
भारतीय शेयर बाजार में सोमवार (12 अक्टूबर) की शुरुआत तेजी के साथ हुई। सेंसेक्स 178 अंक चढ़कर 72,627.86 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 76.20 अंक बढ़कर 22,591.45 पर आ गया।
सेंसेक्स को ऊपर ले जाने में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, ट्रेंट, टाटा स्टील और NTPC जैसी बड़ी कंपनियों ने अहम भूमिका निभाई।
विदेशी निवेशकों ने 3,568 करोड़ रुपये के शेयर बेचे
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने निवेशकों को थोड़ी राहत दी है। ब्रेंट क्रूड में 1.45 फीसदी की कमी आई और यह 103.1 डॉलर (करीब 9,800 रुपये) प्रति बैरल पर आ गया। एशियाई बाजारों ने इस दौरान मिले-जुले रुझान दिखाए।
शुक्रवार को विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) ने 3,568 करोड़ रुपये के शेयर बेचे थे। हालांकि, पिछले सप्ताह अमेरिका के शेयर बाजार में जो तेजी देखने को मिली थी, उसका असर आज भारतीय बाजार पर भी दिखा, जिससे निवेशकों में उत्साह बना रहा।