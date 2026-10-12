कच्चे तेल में नरमी के बीच भारतीय शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 178 अंक उछला

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने निवेशकों को थोड़ी राहत दी है। ब्रेंट क्रूड में 1.45 फीसदी की कमी आई और यह 103.1 डॉलर (करीब 9,800 रुपये) प्रति बैरल पर आ गया। एशियाई बाजारों ने इस दौरान मिले-जुले रुझान दिखाए।

शुक्रवार को विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) ने 3,568 करोड़ रुपये के शेयर बेचे थे। हालांकि, पिछले सप्ताह अमेरिका के शेयर बाजार में जो तेजी देखने को मिली थी, उसका असर आज भारतीय बाजार पर भी दिखा, जिससे निवेशकों में उत्साह बना रहा।