मध्य पूर्व के तनाव के बीच सेंसेक्स में 413 अंकों की बढ़त, निफ्टी 22,500 के पार

मध्य पूर्व के तनाव के बीच सेंसेक्स में 413 अंकों की बढ़त, निफ्टी 22,500 के पार
बिज़नेस
वैश्विक तनाव के बीच सोमवार (5 अक्टूबर) को भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। सेंसेक्स 413 अंक उछलकर 72,340 पर पहुंच गया, वहीं निफ्टी ने अहम 22,500 का आंकड़ा पार कर लिया।
HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और बजाज फाइनेंस जैसे बड़े शेयरों में भी शुरुआती कारोबार में तेजी देखने को मिली।
इन शेयरों में दिखी गिरावट
बाजार का कुल माहौल सकारात्मक था, फिर भी एवेन्यू सुपरमार्ट्स, TVS मोटर कंपनी और इंफोसिस के शेयरों में शुरुआती कारोबार में गिरावट देखी गई।
यह तेजी ऐसे समय में आई है, जब कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और रुपये के कमजोर होने की वजह से महंगाई लगातार बढ़ रही है। इससे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) पर और दबाव बढ़ गया है।