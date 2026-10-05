मध्य पूर्व के तनाव के बीच सेंसेक्स में 413 अंकों की बढ़त, निफ्टी 22,500 के पार

बाजार का कुल माहौल सकारात्मक था, फिर भी एवेन्यू सुपरमार्ट्स, TVS मोटर कंपनी और इंफोसिस के शेयरों में शुरुआती कारोबार में गिरावट देखी गई।

यह तेजी ऐसे समय में आई है, जब कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और रुपये के कमजोर होने की वजह से महंगाई लगातार बढ़ रही है। इससे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) पर और दबाव बढ़ गया है।