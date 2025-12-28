भारतीय शराब विदेशों में धीरे-धीरे जगह बना रही है

भारतीय शराब के निर्यात में जबरदस्त इजाफा, पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ा

क्या है खबर?

भारत का शराब उद्योग धीरे-धीरे वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। अंगूर के अलावा अन्य फलों से बनी शराब अंतरराष्ट्रीय बाजारों में लोकप्रियता हासिल कर रहा है। घरेलू बिक्री में सुस्ती के कारण भारतीय वाइन निर्माता निर्यात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। GTRI के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष के 7 महीनों में निर्यात उच्चतम स्तर 67 लाख डॉलर (करीब 60 करोड़ रुपये) तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में दोगुने से अधिक है।