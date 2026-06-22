2 दिन की गिरावट के बाद भारतीय IT शेयरों ने की वापसी बिज़नेस Jun 22, 2026

भारतीय IT शेयरों में सोमवार को अच्छी वापसी देखने को मिली और लगातार 2 दिनों से चल रही गिरावट रुक गई। निफ्टी IT इंडेक्स 1.2 फीसदी उछला, जिसने शुक्रवार को एक्सेंचर के निराशाजनक मांग अनुमान से हुए नुकसान की कुछ भरपाई की।

यह सुधार एंथ्रोपिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) डारियो अमोदेई की चेतावनी के बाद आया। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े बड़े वित्तीय जोखिमों की बात कही।

उनका कहना है कि AI पर जिस बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है, उसके लिए मुनाफा इतनी तेजी से कमाना चुनौती भरा है। अगर, रफ्तार थोड़ी भी कम हुई तो खरबों डॉलर के प्लान पर खतरा आ सकता है।