भारतीय IT कंपनियां अब अमेरिका में ही तैयार कर रही अपने लिए कर्मचारी

पिछले 5 सालों में भारतीय IT कंपनियों ने अमेरिका में 1.1 अरब डॉलर (करीब 105 अरब रुपये) का निवेश किया है। अब इन कंपनियों का मुख्य ध्यान H-1B वीजा पर ज्यादा निर्भर रहने के बजाय, वहां की स्थानीय प्रतिभाओं को निखारने पर है।

यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि अमेरिका H-1B वीजा की फीस बढ़ाने पर विचार कर रहा है। इसी वजह से कंपनियां अब विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में देश के भीतर ही अपनी टीमें बना रही हैं, ताकि काम वहीं से संभाला जा सके।