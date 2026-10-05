RBI की नीतिगत घोषणा से पहले भारतीय बॉन्डों को मिली थोड़ी राहत

सोमवार (5 अक्टूबर) को भारतीय सरकारी बॉन्ड स्थिर बने रहे। इस दौरान बेंचमार्क 6.94 फीसदी वाले 2036 बॉन्ड की यील्ड 7.2127 फीसदी पर टिकी रही।

बुधवार (7 अक्टूबर) को आने वाले RBI के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हैं, जिसमें 2023 के बाद पहली बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है।

यह ऐसे समय में हो रहा है, जब वैश्विक बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं और कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर (करीब 9,500 रुपये) प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई हैं। पिछले शुक्रवार को छुट्टी होने के कारण बॉन्ड बाजार बंद रहा था।