भारतीय बॉन्ड पिछले सप्ताह की बिकवाली के बाद संभले
पिछले सप्ताह की भारी बिकवाली के बाद भारतीय सरकारी बॉन्ड स्थिर हो गए हैं। मुख्य 2036 बॉन्ड पर यील्ड अब लगभग 7.3117 फीसदी पर टिक गई है।
निवेशक वैश्विक अनिश्चितता और देश में बढ़ती महंगाई से चिंतित थे, जिस वजह से यील्ड में बड़ी उछाल देखने को मिली थी, लेकिन अब बाजार में थोड़ी शांति है क्योंकि सभी ब्याज दरों के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं।
RBI के मौद्रिक नीति के संकेतों का इंतजार
अमेरिकी ट्रेजरी (अमेरिकी सरकार के बॉन्ड) में हुई बिकवाली ने यहां के बाजारों में काफी हलचल मचाई। दरअसल, अमेरिका में यील्ड बढ़ने और फेडरल रिजर्व द्वारा एक और ब्याज दर बढ़ोतरी की चर्चा ने वैश्विक निवेशकों को परेशान कर दिया था।
इसी बीच, भारत में भी महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के तय दायरे से ऊपर निकल गई है। ऐसे में लोग जल्द ही एक और रेट हाइक की उम्मीद कर रहे हैं।
अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या RBI अपनी मौद्रिक नीति को लंबे समय तक सख्त रखने का संकेत देता है।