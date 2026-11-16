भारतीय बॉन्ड पिछले सप्ताह की बिकवाली के बाद संभले

अमेरिकी ट्रेजरी (अमेरिकी सरकार के बॉन्ड) में हुई बिकवाली ने यहां के बाजारों में काफी हलचल मचाई। दरअसल, अमेरिका में यील्ड बढ़ने और फेडरल रिजर्व द्वारा एक और ब्याज दर बढ़ोतरी की चर्चा ने वैश्विक निवेशकों को परेशान कर दिया था।

इसी बीच, भारत में भी महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के तय दायरे से ऊपर निकल गई है। ऐसे में लोग जल्द ही एक और रेट हाइक की उम्मीद कर रहे हैं।

अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या RBI अपनी मौद्रिक नीति को लंबे समय तक सख्त रखने का संकेत देता है।