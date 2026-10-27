कच्चे तेल की कीमत में गिरावट से बॉन्ड बाजार को मिली राहत

अब सभी की नजर इस बात पर है कि बुधवार को अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लेकर क्या फैसला करता है? इस फैसले का असर भारत पर भी पड़ सकता है।

हालांकि, महंगाई और रुपये की कमजोरी की वजह से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) पर ब्याज़ दरें बढ़ाने का दबाव बना हुआ है, लेकिन आज रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.22 पर स्थिर रहा। इस स्थिरता से फिलहाल थोड़ी राहत मिली है।

इसी बीच, ट्रेडर एक बड़ी राज्य-ऋण नीलामी की तैयारी में जुटे हैं और स्वैप दरों पर भी पैनी नजर रखे हुए हैं। दरअसल, महंगाई और वैश्विक बाजार के हालात दोनों ही वजहों से सभी बाजार में काफी अहतियात बरत रहे हैं।