भारतीय कंपनियों की डॉलर में 12 फीसदी कमाई ने फिर खींचे विदेशी निवेशक
विदेशी निवेशक एक बार फिर भारतीय शेयरों में दिलचस्पी ले रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि भारतीय कंपनियां डॉलर में भी मजबूत कमाई दिखा रही हैं।
हेलिओस कैपिटल के संस्थापक और फंड मैनेजर समीर अरोड़ा के मुताबिक, कमाई में यह लगातार 10 से 12 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
इसी वजह से भारत मुद्रा में गिरावट की पुरानी चिंताओं से बाहर निकल पाया है। निवेश की इस नई लहर के पीछे तेल की कीमतों में कमी और टैक्स से जुड़ी कुछ अटकलें भी एक वजह हैं।
कमाई से भारत में बनी हुई है दिलचस्पी
अरोड़ा का कहना है कि यह नई दिलचस्पी केवल कुछ समय के लिए नहीं है। कंपनियों का दमदार प्रदर्शन भारत को दुनियाभर में खास बना रहा है।
उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय शेयरों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए वैश्विक टेक कंपनियों के धीमा होने की जरूरत नहीं है। उनकी अपनी कमाई की मजबूती ही काफी है।
दरअसल, हाल ही में हेज फंडों की जो थोड़ी-बहुत हलचल दिखी, वह ज्यादातर शॉर्ट-कवरिंग थी। इसे नए और लंबे समय के निवेश के तौर पर नहीं देखा जा सकता।