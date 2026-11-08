भारतीय कंपनियों की डॉलर में 12 फीसदी कमाई ने फिर खींचे विदेशी निवेशक

विदेशी निवेशक एक बार फिर भारतीय शेयरों में दिलचस्पी ले रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि भारतीय कंपनियां डॉलर में भी मजबूत कमाई दिखा रही हैं।

हेलिओस कैपिटल के संस्थापक और फंड मैनेजर समीर अरोड़ा के मुताबिक, कमाई में यह लगातार 10 से 12 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

इसी वजह से भारत मुद्रा में गिरावट की पुरानी चिंताओं से बाहर निकल पाया है। निवेश की इस नई लहर के पीछे तेल की कीमतों में कमी और टैक्स से जुड़ी कुछ अटकलें भी एक वजह हैं।