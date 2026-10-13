भारतीय फिनटेक कंपनियों की फंडिंग में आया 14 फीसदी का उछाल
ट्रैक्सन की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय फिनटेक कंपनियों ने इस साल जनवरी से सितंबर के बीच 2.2 अरब डॉलर (करीब 200 अरब रुपये) जुटाए हैं।
यह पिछले साल के मुकाबले 14 प्रतिशत की अच्छी-खासी बढ़ोतरी है। कुल जुटाई गई रकम में से लगभग आधा पैसा 10 करोड़ डॉलर (करीब 950 करोड़ रुपये) या उससे ज्यादा के 5 बड़े समझौतों से आया।
हालांकि, इस बार एक खास बात भी दिखी है। जहां एक तरफ ज्यादा पैसे आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये कम कंपनियों को मिल रहे हैं।
फंडिंग राउंड्स में 41 फीसदी की गिरावट
फंडिंग के राउंड्स में भी तेज गिरावट देखी गई है। पिछले साल जहां 260 राउंड्स हुए थे, वहीं इस साल यह घटकर केवल 153 रह गए हैं, यानि इसमें 41 प्रतिशत की बड़ी कमी आई है।
इससे साफ पता चलता है कि निवेशक अब संख्या के बजाय गुणवत्ता को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। वे भले ही कम कंपनियों को फंड दे रहे हैं, लेकिन हर कंपनी को पहले से कहीं ज्यादा बड़ी रकम मिल रही है।
फिनटेक के संस्थापकों और इस सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए यह एक इशारा है कि अब हर कोई बहुत सोच-समझकर फैसला ले रहा है कि किसके साथ काम किया जाए और बड़ा पैसा कहां लगाया जाए?