भारतीय फिनटेक कंपनियों की फंडिंग में आया 14 फीसदी का उछाल

फंडिंग के राउंड्स में भी तेज गिरावट देखी गई है। पिछले साल जहां 260 राउंड्स हुए थे, वहीं इस साल यह घटकर केवल 153 रह गए हैं, यानि इसमें 41 प्रतिशत की बड़ी कमी आई है।

इससे साफ पता चलता है कि निवेशक अब संख्या के बजाय गुणवत्ता को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। वे भले ही कम कंपनियों को फंड दे रहे हैं, लेकिन हर कंपनी को पहले से कहीं ज्यादा बड़ी रकम मिल रही है।

फिनटेक के संस्थापकों और इस सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए यह एक इशारा है कि अब हर कोई बहुत सोच-समझकर फैसला ले रहा है कि किसके साथ काम किया जाए और बड़ा पैसा कहां लगाया जाए?