भारतीय परिवारों ने स्टॉक और म्यूचुअल फंड में रिकॉर्ड 90.4 लाख करोड़ रुपये का निवेश कर रखा है। भले ही पिछली तिमाही के मुकाबले घरों की इक्विटी होल्डिंग्स लगभग स्थिर रही हो, लेकिन निफ्टी में 5 फीसदी से ज्यादा की गिरावट और विदेशी निवेशकों की निकासी के कारण घरेलू इक्विटी की कुल संपत्ति में अनुमानित 87,000 करोड़ रुपये की कमी दर्ज की गई।

इस मामूली गिरावट के बावजूद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में लिस्टेड कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी बढ़कर रिकॉर्ड 19.5 फीसदी पर पहुंच गई है। यह दिखाता है कि बाजार में उनका भरोसा लगातार बढ़ रहा है।