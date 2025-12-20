भारतीय कंपनी ने 'पारंपरिक' पोशाक न पहनने को लेकर कर्मचारियों पर लगाया जुर्माना, हो रहा विरोध 

एक भारतीय कंपनी ने कर्मचारियों पर 'पारंपरिक' पोशाक नहीं पहनने पर जुर्माना लगाया है

क्या है खबर?

एक भारतीय कंपनी की ऑफिस में काम करने की एक नीति के कारण सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया है। इसमें बताया है कि कंपनी 'ट्रेडिशनल फ्राइडे' नीति के तहत ड्रेस कोड की पालना नहीं करने पर कर्मचारियों पर जुर्माना लगा रही है। इसके तहत नियमित कर्मचारियों पर 100 रुपये और वरिष्ठ प्रबंधन सदस्यों को 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। इससे जमा की गई राशि कंपनी के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कोष में जाती है।