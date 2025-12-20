भारतीय कंपनी ने 'पारंपरिक' पोशाक न पहनने को लेकर कर्मचारियों पर लगाया जुर्माना, हो रहा विरोध
क्या है खबर?
एक भारतीय कंपनी की ऑफिस में काम करने की एक नीति के कारण सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया है। इसमें बताया है कि कंपनी 'ट्रेडिशनल फ्राइडे' नीति के तहत ड्रेस कोड की पालना नहीं करने पर कर्मचारियों पर जुर्माना लगा रही है। इसके तहत नियमित कर्मचारियों पर 100 रुपये और वरिष्ठ प्रबंधन सदस्यों को 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। इससे जमा की गई राशि कंपनी के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कोष में जाती है।
आदेश
कर्मचारी ने सोशल मीडिया पर की शिकायत
कंपनी के मानव संसाधन विभाग (HR) की ओर से ईमेल से इस नीति की घोषणा की गई, जिससे कर्मचारियों में असंतोष फैल गया। एक कर्मचारी ने सोशल मीडिया पर इस निर्देश के प्रति अपना असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि कंपनी ने पहले कैजुअल फ्राइडे लागू किया था, फिर उसे बदलकर फॉर्मल या पारंपरिक पोशाक अनिवार्य कर दिया। कर्मचारी ने यह भी कहा कि उनके पास भारतीय परिधान नहीं हैं और वे इस पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते।
प्रतिक्रिया
तरह-तरह की आ रही प्रतिक्रिया
कंपनी के इस रवैये की रेडिट पर व्यापक आलोचना हुई है। कई यूजर्स का कहना है कि कर्मचारियों पर उनके पहनावे के चुनाव के लिए जुर्माना लगाना जबरदस्ती है, भले ही वह पैसा CSR में जाए। एक वकील ने कहा, "कोई कंपनी अपने कर्मचारियों पर उनके विशिष्ट पहनावे के लिए जुर्माना नहीं लगा सकती। साथ ही CSR कंपनी का कानूनी दायित्व है, कर्मचारियों का नहीं।" कुछ ने मजाकिया जवाब देते हुए पोशाक के रूप में किमोनो पहनने जैसे विकल्प सुझाए।