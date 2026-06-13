भारतीय कंपनियों के पास 18.7 लाख करोड़ रुपये की नकदी भंडार

रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास सबसे ज्यादा नकदी

रिलायंस इंडस्ट्रीज 2.43 लाख करोड़ रुपये नकद के साथ इस मामले में सबसे आगे है। इन कंपनियों में लार्सन एंड टुब्रो, कोल इंडिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज मिलकर कुल नकद भंडार का लगभग 5वां हिस्सा रखती हैं, वहीं विप्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियों के पास भी हर एक के पास करीब 46,000 से 54,000 करोड़ रुपये की नकद राशि मौजूद है।

हालांकि, एक तरफ कंपनियों ने अपना कर्ज 7 फीसदी बढ़ाया है, वहीं उनके नकद भंडार में इससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 3 साल पहले कंपनियां अपने मुनाफे का 40 फीसदी लाभांश के तौर पर बांटती थीं, जो अब घटकर 29 फीसदी पर आ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनियां अपनी वित्तीय सेहत को मजबूत बनाए रखने पर जोर दे रही हैं।