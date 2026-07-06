भारतीय कंपनियां अब AI हुनर वाले पेशेवरों पर लगा रही दांव

मंजूरी में देरी की वजह से कम हुई भर्ती

लगभग 80 फीसदी संगठनों ने अपनी तय योजना के मुकाबले कम नियुक्तियां कीं। इसकी मुख्य वजह मंजूरी मिलने में देरी और प्रक्रिया से जुड़ी समस्याएं थीं। जिन कंपनियों को इस मामले में सफलता मिली, उनके पास अच्छी प्रतिभाओं का एक मजबूत पूल पहले से तैयार था और उन्होंने तेजी से फैसले भी लिए हैं। भले ही अभी सिर्फ 8 फीसदी कंपनियां AI साक्षरता की जांच करती हों, लेकिन यह आंकड़ा तेजी से बदलने की उम्मीद है।

ऐसा इसलिए क्योंकि 2027 तक इन कौशलों की मांग दोगुनी हो सकती है। अधिकांश पदों पर वेतन वृद्धि सामान्य ही है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए अब अतिरिक्त वेतन पैकेज दिए जा रहे हैं।