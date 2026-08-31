भारतीय कंपनियाें की शेयर बेचकर करीब 1900 अरब रुपये जुटाने की योजना

इस वित्त वर्ष में अब तक 28 कंपनियां QIP के जरिए लगभग 55,000 करोड़ रुपये जुटा चुकी हैं। यह रकम पिछले साल की कुल फंडिंग के लगभग बराबर है। अगर, यही रफ्तार बनी रही तो इस वित्त वर्ष के आखिर तक फंड जुटाने का एक नया रिकॉर्ड बन सकता है। HSBC इंडिया के इंवेस्टमेंट बैंकिंग के सह प्रमुख रणवीर दावड़ा और प्राइम डेटाबेस के प्रबंध निदेशक प्रणव हलदिया का कहना है कि QIP इसलिए लोकप्रिय हैं क्योंकि इनसे कंपनियों को तेजी से बड़ी रकम मिलती है और नए निवेशक भी आकर्षित होते हैं। यह सारी गतिविधियां दिखाती हैं कि भारत के बाजारों में निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है। खासकर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो और इंडस्ट्रियल जैसे सेक्टरों में लोगों की खास दिलचस्पी दिख रही है।