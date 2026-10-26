भारतीय कंपनियां AI की मदद से 80 फीसदी तेजी से बना रहीं विज्ञापन

AI की वजह से ब्रांड्स को पारंपरिक 30 से 90 सेकेंड के टीवी कमर्शियल बनाने में लगने वाला खर्च कम करने में मदद मिल रही है। आमतौर पर इन विज्ञापनों को बनाने में 50 लाख रुपये से ज्यादा लगते हैं। साथ ही, इससे प्रोडक्शन का काम भी तेजी से हो रहा है। रेने कॉस्मेटिक्स ने AI से बने विज्ञापनों के कारण अपने जुड़ाव में 30.16 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की। उन्होंने प्रोडक्शन का समय भी 70-80 फीसदी तक कम कर लिया।

फर्न्स एन पेटल्स ने भी अपने क्रिएटिव बनाने और उन्हें लागू करने की गति में लगभग 4 गुना तेजी देखी। इससे वे कम समय में ही बड़ी संख्या में क्रिएटिव तैयार कर पाए, उन्हें टेस्ट कर पाए और फिर उनका इस्तेमाल भी कर पाए।

हालांकि, विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि AI विचारों को हकीकत में बदलने और काम को पूरा करने के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन यह उस मानवीय स्पर्श की जगह नहीं ले सकता, जो असल भावनात्मक जुड़ाव के लिए जरूरी है।