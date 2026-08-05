कच्चे तेल में गिरावट से भारतीय बॉन्ड यील्ड में आई गिरावट

इस सप्ताह भारतीय बॉन्ड्स को अच्छी मजबूती मिली। इसकी सबसे बड़ी वजह ब्रेंट क्रूड तेल की कीमतों का 80 डॉलर (करीब 7,600 रुपये) प्रति बैरल से नीचे आना रहा।

इसी के चलते बेंचमार्क 10-वर्षीय बॉन्ड पर यील्ड 6.7793 फीसदी तक फिसल गई। कतर और अमेरिका के अधिकारियों ने शांति वार्ता में प्रगति के संकेत दिए, जिससे होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे अहम ऊर्जा आपूर्ति मार्गों पर बनी रुकावट की आशंकाएं भी कम हुईं।