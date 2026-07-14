खाड़ी में बढ़ते तनाव के चलते भारतीय बॉन्ड्स में भारी गिरावट

खाड़ी में बढ़ते तनाव के चलते भारतीय बॉन्ड्स में भारी गिरावट
भारतीय सरकारी बॉन्ड्स को मंगलवार को तगड़ा झटका लगा। दरअसल, खाड़ी में हुए नए हमलों के चलते होर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाला समुद्री व्यापार बाधित हुआ, जिसके बाद तेल की कीमतों में अचानक भारी उछाल आया।
ब्रेंट क्रूड रातों-रात 9.6 प्रतिशत उछल गया, जो पिछले 6 साल में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। एशियाई बाजारों में यह आगे और महंगा होकर 84.84 डॉलर (करीब 8,000 रुपये) प्रति बैरल पर पहुंच गया।
महंगाई के खतरे से रुपया फिसला
भारत अपनी जरूरत का लगभग 90 प्रतिशत तेल बाहर से मंगाता है। ऐसे में कच्चे तेल के दाम बढ़ने से देश में महंगाई बढ़ने और ब्याज दरों में इजाफा होने का जोखिम भी बढ़ जाता है।
डॉलर के मुकाबले रुपया भी 0.54 प्रतिशत फिसलकर 96.14 पर पहुंच गया। सरकार की वित्तीय स्थिति और वैश्विक अनिश्चितता को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण यह गिरावट दर्ज की गई।
बॉन्ड्स से निकाले करीब 120 अरब रुपये
बॉन्ड यील्ड 3 सप्ताह के उच्चतम स्तर के करीब पहुंच गई। बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड 6 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 6.7864 प्रतिशत हो गई।
विदेशी निवेशकों ने भारतीय बॉन्ड्स से 1.3 अरब रुपये (करीब 120 अरब रुपये) निकाले हैं। जून में बाजार को स्थिर करने के लिए उठाए गए कदमों के बाद यह पहली बार है, जब निवेशकों ने इतनी बड़ी रकम निकाली है। दूसरी तरफ, वैश्विक तनाव के चलते ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका बढ़ने के बीच स्वैप दरों में भी भारी उछाल देखा गया।