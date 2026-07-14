खाड़ी में बढ़ते तनाव के चलते भारतीय बॉन्ड्स में भारी गिरावट

बॉन्ड यील्ड 3 सप्ताह के उच्चतम स्तर के करीब पहुंच गई। बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड 6 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 6.7864 प्रतिशत हो गई।

विदेशी निवेशकों ने भारतीय बॉन्ड्स से 1.3 अरब रुपये (करीब 120 अरब रुपये) निकाले हैं। जून में बाजार को स्थिर करने के लिए उठाए गए कदमों के बाद यह पहली बार है, जब निवेशकों ने इतनी बड़ी रकम निकाली है। दूसरी तरफ, वैश्विक तनाव के चलते ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका बढ़ने के बीच स्वैप दरों में भी भारी उछाल देखा गया।