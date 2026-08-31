फेड के संकेतों के कारण भारत की बॉन्ड यील्ड 6.94 फीसदी के पार

वॉर्श की इन टिप्पणियों ने सितंबर में अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना को काफी बढ़ा दिया है, जो पहले 35 फीसदी थी और अब 60 फीसदी हो गई है।

इससे अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स में भी बढ़ोतरी हुई है और डॉलर मजबूत हुआ है। इतना ही नहीं, होर्मुज जलडमरूमध्य के पास बढ़ते तनाव के बाद कच्चे तेल की कीमतें 90 डॉलर (करीब 8,550 रुपये) प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं।

इस वजह से भारत के लिए महंगाई की चिंताएं और बढ़ गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भी संकेत दिए हैं कि अगर, कीमतें लगातार बढ़ती रहीं तो वह भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। इसलिए आने वाले समय में बाजार में कुछ उठा-पटक देखने को मिल सकती है।