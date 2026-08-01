RBI की FCNR स्कीम के तहत बैंकों ने जुटाए करीब 3,500 अरब रुपये

भारतीय बैंकों ने जून में शुरू हुई भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की फॉरेन करेंसी नॉन-रेसिडेंट अकाउंट (FCNR) डिपॉजिट स्कीम के तहत अप्रवासी भारतीयों (NRIs) से 36.7 अरब डॉलर (करीब 3,500 अरब रुपये) जमा किए हैं। इस स्कीम की खासियत यह है कि इसमें NRIs को 14 फीसदी तक का रिटर्न मिल सकता है। साथ ही RBI मुद्रा विनिमय के जोखिम की जिम्मेदारी भी उठाता है। इन्हीं वजहों से यह स्कीम विदेश में रह रहे लोगों के लिए काफी लुभावनी बन जाती है।