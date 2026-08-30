इंडियन बैंक की मौजूदा वित्त वर्ष में 100 नई शाखाएं खोलने की तैयारी

बैंक की बढ़ती जरूरतों और रिटायर होने वाले कर्मचारियों की जगह भरने के लिए बैंक ने इस वित्त वर्ष में 2,500 लोगों को नौकरी पर रखने की योजना बनाई है। इनमें विशेषज्ञ अधिकारी भी शामिल होंगे।

इसके अलावा, बैंक का ध्यान बैड लोन को कम करने पर भी है। वह अपने गोल्ड लोन पोर्टफोलियो को 20 फीसदी तक बढ़ाना चाहता है। खुदरा, कृषि और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र में कर्ज देना भी बैंक की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है क्योंकि बैंक के ज्यादातर कर्ज इन्हीं क्षेत्रों को दिए जाते हैं।