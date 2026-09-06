इंडियन बैंक ने दुबई में खोला प्रतिनिधि कार्यालय, प्रवासी भारतीयों से जुड़ेगा सीधा

इंडियन बैंक को दुबई में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की हरी झंडी मिल गई है। बैंक को उम्मीद है कि इस कदम से वह दुबई में रहने वाले बड़े भारतीय समुदाय से जुड़ पाएगा, जो वहां की कुल आबादी का करीब एक तिहाई हिस्सा है।

बैंक के प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बिनोद कुमार ने कहा कि यह फैसला गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में मिली हालिया सफलताओं को और मजबूत करेगा। यह बैंक की वैश्विक स्तर पर विस्तार की बड़ी योजना का हिस्सा है।