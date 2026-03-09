भारतीय एयरलाइंस ने की पश्चिम एशिया की 2,600 से अधिक उड़ानें रद्द, 88,000 यात्री वापस लौटे
क्या है खबर?
अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण पश्चिम एशिया में जारी हवाई क्षेत्र संकट के कारण भारत का विमानन क्षेत्र व्यवधानों का सामना कर रहा है। इसके चलते 28 फरवरी से भारतीय एयरलाइंस ने 2,600 से अधिक उड़ानें रद्द की हैं। दूसरी तरफ भारतीय और विदेशी दोनों एयरलाइंस फंसे हुए यात्रियों को वापस घर लाने के लिए विशेष और निर्धारित सेवाएं संचालित कर रही हैं। सूत्रों ने बताया कि 28 फरवरी से अब तक लगभग 88,000 यात्रियों को वापस लाया गया है।
परेशानी
संघर्ष शुरू होने के बाद से रद्द हो रही उड़ानें
अमेरिका-ईरान युद्ध से पैदा हुए व्यवधान के कारण भारतीय एयरलाइंस को प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र और परिचालन संबंधी चुनौतियों के चलते पश्चिम एशिया जाने वाली हजारों उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। संघर्ष शुरू होने के पहले दिन 28 फरवरी को 196 रद्द उड़ान रद्द की गई। इसके बाद 3 मार्च तक इनकी संख्या 300 से ऊपर पहुंच गई। एयरलाइंस धीरे-धीरे परिचालन बहाल कर रही हैं, जिससे 4 मार्च के बाद रद्द उड़ानों की संख्या 300 से नीचे आ गई।
वापसी
इंडिगो से हुई सबसे ज्यादा यात्रियों की वापसी
28 फरवरी से 8 मार्च के बीच भारतीय एयरलाइंस ने पश्चिम एशिया से भारत के लिए 286 उड़ानें संचालित कीं, जिनमें 49,198 यात्री आए। इसी अवधि में विदेशी एयरलाइंस ने 166 उड़ानें संचालित कीं, जिनमें 38,710 यात्री लाए गए। इंडिगो सबसे अधिक 20,901 यात्रियों को और एयर इंडिया एक्सप्रेस 10,745 यात्रियों को वापस लाई है। विदेशी एयरलाइंस में एमिरेट्स ने इस अवधि के दौरान सबसे अधिक 18,286 यात्रियों की वापसी कराई है।