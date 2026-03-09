भारतीय एयरलाइंस ने पश्चिम एशिया की सैंकड़ों उड़ानें रद्द कर दी है

भारतीय एयरलाइंस ने की पश्चिम एशिया की 2,600 से अधिक उड़ानें रद्द, 88,000 यात्री वापस लौटे

क्या है खबर?

अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण पश्चिम एशिया में जारी हवाई क्षेत्र संकट के कारण भारत का विमानन क्षेत्र व्यवधानों का सामना कर रहा है। इसके चलते 28 फरवरी से भारतीय एयरलाइंस ने 2,600 से अधिक उड़ानें रद्द की हैं। दूसरी तरफ भारतीय और विदेशी दोनों एयरलाइंस फंसे हुए यात्रियों को वापस घर लाने के लिए विशेष और निर्धारित सेवाएं संचालित कर रही हैं। सूत्रों ने बताया कि 28 फरवरी से अब तक लगभग 88,000 यात्रियों को वापस लाया गया है।