भारत के AI स्टार्टअप्स ने इस साल अब तक जुटाए करीब 6,700 करोड़ रुपये बिज़नेस Jun 03, 2026

इस साल जनवरी से मई के दौरान भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप्स ने कुल 113 सौदों में 72.50 करोड़ डॉलर (करीब 6,700 करोड़ रुपये) जुटाए। यह राशि पिछले साल के मुकाबले करीब 10 फीसदी कम है।

खास बात यह है कि सौदों की संख्या पिछले साल से लगभग 18 फीसदी बढ़ गई है। इस बढ़त में शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स का सबसे बड़ा योगदान रहा है।

इन स्टार्टअप्स ने 82 सौदों से 45.90 करोड़ डॉलर (करीब 4,250 करोड़ रुपये) का फंड जुटाया। यह पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा है और अब कुल AI फंडिंग का लगभग 2 तिहाई हिस्सा इन्हीं का है।