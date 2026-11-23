मुंबई निवेश के मामले में सबसे आगे रहा, जहां 76.5 करोड़ डॉलर (करीब 7,100 करोड़ रुपये) का निवेश हुआ। इसमें नेयसा कंपनी को मिली 60 करोड़ डॉलर (करीब 5,500 करोड़ रुपये) की बड़ी फंडिंग का अहम रोल था। बेंगलुरु भी ज्यादा पीछे नहीं था, उसे 71.1 करोड़ डॉलर (711 मिलियन डॉलर) मिले, जबकि चेन्नई ने 7.55 करोड़ डॉलर (करीब 6,600 करोड़ रुपये) का निवेश अपनी ओर खींचा।

हालांकि, फंडिंग के कुल राउंड की संख्या कम रही, फिर भी हर सौदे में मिलने वाली औसत रकम काफी बढ़ गई है।

इसके अलावा, शुरुआती दौर के स्टार्टअप्स में भी निवेश में जबरदस्त उछाल देखा गया। यह साफ बताता है कि निवेशक इस समय नई और युवा AI कंपनियों पर बड़ा दांव लगा रहे हैं।