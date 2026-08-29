भारतीय AI स्टार्टअप्स ने फंडिंग में तोड़े रिकॉर्ड, अगस्त तक करीब 145 अरब रुपये का निवेश

भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप्स के लिए यह साल बहुत ही शानदार रहा है। अगस्त तक 206 सौदों में कुल 1.56 अरब डॉलर (करीब 145 अरब रुपये) का निवेश जुटाया गया है, जो पिछले पूरे साल की फंडिंग के लगभग बराबर है।

HCL टेक के नेतृत्व में 30 करोड़ डॉलर (करीब 2,850 करोड़ रुपये) का निवेश हासिल करने वाली सर्वम AI और 13 करोड़ डॉलर (करीब 1,230 करोड़ रुपये) जुटाने वाली इमरजेंट जैसी बड़ी कंपनियां इस दौड़ में सबसे आगे हैं।

उनकी इस सफलता के पीछे कमाई में शानदार बढ़ोतरी और दुनियाभर में AI की बढ़ती मांग का बड़ा हाथ है।