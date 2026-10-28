इंडियामार्ट का दूसरी तिमाही में मुनाफा 10 फीसदी बढ़ा, शेयर 4 फीसदी चढ़े

इंडियामार्ट ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए हैं। इस तिमाही में कंपनी के मुनाफे में करीब 10 प्रतिशत का उछाल आया है।

यह बढ़कर 90.7 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 82.64 करोड़ रुपये था।

कंपनी की आय भी बढ़कर 428.64 करोड़ रुपये हो गई है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि कंपनी का कारोबार लगातार अच्छी रफ्तार से बढ़ रहा है।