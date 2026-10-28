इंडियामार्ट का दूसरी तिमाही में मुनाफा 10 फीसदी बढ़ा, शेयर 4 फीसदी चढ़े

इंडियामार्ट का दूसरी तिमाही में मुनाफा 10 फीसदी बढ़ा, शेयर 4 फीसदी चढ़े
बिज़नेस
इंडियामार्ट ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए हैं। इस तिमाही में कंपनी के मुनाफे में करीब 10 प्रतिशत का उछाल आया है।
यह बढ़कर 90.7 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 82.64 करोड़ रुपये था।
कंपनी की आय भी बढ़कर 428.64 करोड़ रुपये हो गई है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि कंपनी का कारोबार लगातार अच्छी रफ्तार से बढ़ रहा है।
कंपनी ने खर्चों को किया नियंत्रित
भले ही खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, लेकिन इंडियामार्ट ने अपने खर्चों को अच्छे से संभाला। कंपनी ने अपनी मजबूत कामकाज की क्षमता भी दिखाई।
निवेशकों ने इन नतीजों को सराहा है। नतीजे घोषित होते ही कंपनी के शेयर 4.09 प्रतिशत उछल गए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर ये शेयर 1,625.95 रुपये पर बंद हुए। कुल मिलाकर यह तिमाही इंडियामार्ट और उसके शेयरधारकों दोनों के लिए शानदार रही है।