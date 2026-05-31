इंडिआबुलस की आगामी बैठक में धन जुटाने के तरीकों पर होगी बात
इंडिआबुलस ने 3 जून को अपने बोर्ड की एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में कंपनी पैसा जुटाने के नए रास्तों पर बातचीत करेगी। कंपनी शेयर और कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज बेचने जैसे विकल्पों पर विचार कर रही है।
वह भारतीय और वैश्विक दोनों बाजारों में QIP और प्रेफरेंशियल एलोकेशन जैसे तरीकों पर गौर कर रही है। हालांकि, इन सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए शेयरधारकों और नियामक संस्थाओं की मंजूरी लेना जरूरी होगा।
चौथी तिमाही में 194 करोड़ रुपये का मुनाफा
पिछले साल की मुश्किलों के बाद इंडिआबुलस ने चौथी तिमाही में 194.26 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया है। पिछले साल हुए नुकसान के बाद कंपनी अब मुनाफे में आ गई है।
कंपनी के सालाना नतीजे भी सकारात्मक रहे हैं। उसकी कुल आय बढ़कर 880.78 करोड़ रुपये हो गई है। रियल एस्टेट की बिक्री भी शानदार रही, जहां 909 यूनिट्स से 2,752 करोड़ रुपये का कारोबार मिला।
हालांकि, पिछले एक साल में शेयर 38 फीसदी चढ़ा है और 3 साल में इसमें 91 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। फिर भी, 5 साल के हिसाब से देखें तो शेयर अभी भी 81 फीसदी नीचे है।