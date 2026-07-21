भारत में 2030 तक डाटा सेंटर की क्षमता 3 गुना होने का अनुमान

बिजली के सामान और इलेक्ट्रिकल सेक्टर में पहले से ही 41 फीसदी की बढ़त देखी जा चुकी है, वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज (EMS) में भी 54 फीसदी का उछाल आया है। इसकी एक बड़ी वजह सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) जैसी योजनाएं हैं।

सूरी का सुझाव है कि जो निवेशक समझदारी से पैसा लगाना चाहते हैं, उन्हें कॉन्ट्रैक्टर्स के बजाय उपकरण बनाने वाली कंपनियों में निवेश करना चाहिए, ताकि उन्हें बेहतर रिटर्न मिले।

एक तरफ, AI लगातार पारंपरिक IT नौकरियों को ऑटोमेट कर रहा है, जिससे उनमें बदलाव आ रहा है, वहीं अब असली जोर भारत के डिजिटल भविष्य के लिए जरूरी फिजिकल टेक्नोलॉजी बनाने पर है, जो पारंपरिक IT सेवाओं से काफी अलग है।