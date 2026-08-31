अब भारत के UPI की उज्बेकिस्तान में दिखेगी ताकत

UPI उज्बेकिस्तान के लोगों और कारोबारियों के लिए पैसे भेजना और भुगतान करना बहुत आसान कर देगा। भारत के लिए भी यह एक समझदारी भरा कदम है, जिससे वह मध्य एशिया के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर पाएगा।

ये रिश्ते व्यापार, तकनीक और भविष्य के कई सहयोग पर आधारित होंगे। इस पहल से दोनों देशों को एक साथ आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे।