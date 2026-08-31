अब भारत के UPI की उज्बेकिस्तान में दिखेगी ताकत
बिज़नेस
भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) जल्द ही उज्बेकिस्तान में शुरू होने वाला है। यह केवल तकनीक से जुड़ा मामला नहीं है। इस कदम से भारत, उज्बेकिस्तान के आम लोगों और कारोबारियों के लिए डिजिटल भुगतान आसान बनाना चाहता है। साथ ही, वह दुनिया को अपने भुगतान सिस्टम की काबिलियत भी दिखाना चाहता है।
मध्य एशिया से रिश्ते होंगे मजबूत
UPI उज्बेकिस्तान के लोगों और कारोबारियों के लिए पैसे भेजना और भुगतान करना बहुत आसान कर देगा। भारत के लिए भी यह एक समझदारी भरा कदम है, जिससे वह मध्य एशिया के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर पाएगा।
ये रिश्ते व्यापार, तकनीक और भविष्य के कई सहयोग पर आधारित होंगे। इस पहल से दोनों देशों को एक साथ आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे।