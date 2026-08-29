भारत ने 5G रेडिएशन की सीमा में दी ढील, अब सेवा का विस्तार होगा आसान

रेडिएशन की सीमा बढ़ने से अब हर टावर ज्यादा बड़े इलाके को कवर कर पाएगा। इसका मतलब है कि कम टावरों की जरूरत होगी और नेटवर्क लगाने का खर्च भी कम हो जाएगा।

इस बदलाव से वोडाफोन-आइडिया (VI) को अपनी 5G सेवा का विस्तार जारी रखने में सहूलियत मिलेगी, वहीं भारती एयरटेल और रिलायंस जियो जैसी कंपनियों को भी फायदा होगा।

उनका अतिरिक्त पूंजीगत खर्च कम होगा और वे अपनी मौजूदा जगहों का और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। अब तक भारत के नियम काफी सख्त थे, जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन (EU) या जापान जैसे देशों के मुकाबले यहां 5G का विस्तार करना मुश्किल था।